El régimen español condena a la tuitera Cassandra a un año de cárcel por sus chistes sobre Carrero Blanco

La Sección Cuarta de la Sala lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió laCassandra en la red social twitter, entre 2013 y 2016, sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo “constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares” y también “suponen una actitud irrespetuosa y humillante que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas”. Por ello, la Sala impone un año de prisión, que es la pena que había solicitado el Ministerio Fiscal.

No sólo me quedo antecedentes, me han quitado el derecho a beca y destrozado mi proyecto de ser docente. Me han arruinado la vida.

— Cassandra Vera (@kira_95) 29 de marzo de 2017