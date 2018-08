El Estado Español ya no es el “puerto más seguro” para acoger al Aquarius, aunque Barcelona se ofrece para ello

Por Kaos. Internacional

En esta ocasión, los 141 inmigrantes que viajan a bordo, de los que la mitad son menores, 67 de ellos no acompañados. Mientras el gobierno español se posiciona, el buque espera poder atracar en algún puerto europeo. Italia se niega una vez más a abrir sus fronteras a los inmigrantes.

El buque Aquarius que navega cerca de las costas de Malta con 141 personas a bordo (73 menores), vuelve a hacer una llamada de socorro para poder atracar en un puerto español. El Ayuntamiento de Barcelona se ofrece para recibir el buque, pero el Ejecutivo de Madrid no parece dispuesto a permitir que atraque. A falta de una decisión definitiva, fuentes gubernamentales alegan que “España no es el puerto más seguro porque no es el más cercano” y arguyen que así queda establecido en el derecho internacional, aunque tampoco era la opción más próxima cuando se le dio acogida por primera vez.

El Gobierno tampoco ha confirmado si se ha puesto o no en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona por su ofrecimiento o si está manteniendo conversaciones con Bruselas o el resto de países de la UE. “Nada que decir” es toda la respuesta que fuentes de la Moncloa han dado hasta ahora, tras insistir en que las decisiones en asuntos migratorios deben ser comunes. Las medidas que el Gobierno español quiere impulsar a medio plazo vuelven a impactar con las urgencias de la inmediatez.

Mientras el Ejecutivo se posiciona, el buque espera poder atracar en algún puerto europeo. Italia, con su polémico ministro del Interior al frente, Matteo Salvini, se niega una vez más a abrir sus fronteras a los inmigrantes. El presidente de Médicos Sin Fronteras (MSF), David Noguera, ha confirmado que por ahora ningún gobierno se ha puesto en contacto con ellos y están, por lo tanto, a la espera de una respuesta.

Según sus cálculos, cuentan con víveres para entre cinco y siete días y piden a los mandatarios de la UE que hagan “una reflexión profunda” y autoricen su llegada a tierra.

Noguera ha defendido el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo en Europa y ha recordado que el Aquarius se ha convertido ya en el único barco que está operativo en el Mediterráneo para rescatarles. Los desplazados por el Aquarius proceden mayoritariamente de Somalia y Eritrea.

La nueva llamada de socorro del Aquarius llega tras el entendimiento entre Sánchez y la canciller Angela Merkel para abordar los asuntos migratorios, tras su encuentro informal en Doñana el pasado fin de semana.