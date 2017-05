¡¡El conejo de Santos, al proceso de paz; hoy en la Corte Constitucional en Colombia!!

así roben, maten, injurien y demás, no van a las cárceles y si alguien llega a pasárseles con condena, es domiciliaria, porque “no representan un peligro para la sociedad”? Además de los incumplimientos por parte del régimen con las Farc-ep “Si se mira así (…), pues lo único que queda es agarrar las armas y seguir la guerra” Calarcá” ¨1 ] y la falta de

compromiso por parte de los partidos políticos aliados en el Congreso agilizando las herramientas para su implementación; la estocada final, es la que el día de hoy da la Corte Constitucional en su Sala Plena cambió las reglas de juego del Acuerdo, al dejar sin piso el numeral “h” “del artículo primero del Acto Legislativo para la Paz, que decía, literalmente, que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del acuerdo final y que cuenten con el aval previo del Gobierno Nacional”; y también tumbó el numeral ‘j’ de dicho artículo, que dice: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto” [ 2 ]

Antes, ya esta misma Corte, había dejado sin piso, aquello de que 1.200 guerrilleros pudieran ingresar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ¨[ 3 ] mientras que las farc-ep, continua dejando y entregando sus armas y algún día les oí decir, que también los bienes, que serían usados para la reparación…

¿Cumplirá su palabra con lo pactado en el Acuerdo de Paz?

Probablemente sí. Pero, la palabra sin comillas, empeñada con sus patrocinadores; que siguen siendo los mismos: Imperio norteamericano, por lo cual como una simple coincidencia del destino y para decir luego que a sus espaldas; se fue a hacerle la venia a su amo mr usa y reafirmarle su compromiso de lealtad; mientras que en Colombia y gracias a la “independencia” de poderes, la Corte Constitucional, echa a pique las esperanzas de millones de personas que anhelamos la paz.

Su cochina y falsa palabra -y lo digo así, enójese quien se enoje-, los del régimen y sus lame guayos lo mismo uno que otro despistado que sigue creyendo en la benevolencia de su amo; el que sobrepone sus intereses por encima de los de mi querido “Juan Pueblo” y hay miles de documentos que así lo acreditan, como la misma Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) donde el mismo Santos afirma: “Les estamos dando vía libre a la ley más audaz de nuestra historia para garantizar el desarrollo del campo colombiano…” [ 4 ] fortaleciendo al gran latifundista o terrateniente y sobre todo al empresariado internacional, a expensas de llevar más allá de la frontera agrícola, a nuestros campesino y posesionando a los anteriores en los suelos 1, 1 y II que son los aptos y rentables para la economía cacera e industrial del agro entre otras cosas.

El párrafo anterior, tiene que ver con los negociadores de las FARC-EP que siendo ese el tema “columna vertebral del acuerdo”; prosiguieron en la negociación sin mandar p´l carajo ese engendro unilateral de tierras; cuando fue el punto de arranque de las mismas, aquel 27 de mayo de 1.964 en Marquetalia, por lo que creí siempre que sería inamovible para la insurgencia, pero no fue así, habiéndose dado en medio de la negociación o concertación del Acuerdo de paz, Las farc-ep no fueron creadas para convertirse en un partido político, liberación de sus militantes presos en las mazmorras; o para simplemente un día acordar con el régimen, un cese de hostilidades entre otras; sino con la esperanza de la toma del poder, para desde allí si poder obrar en beneficio de las clases menos favorecidas en Colombia

Le sigue cumpliendo su palabra, a la banca privada Nal e internacional; le cumple a los paracos ideológicos y materiales, porque además de no denominarlos por su nombre de terroristas que son, les perfuma y les consiente diciéndoles a lo sumo “los señores de las bacrim” sin combatirles y desmontarlos de una vez por todas; porque con esa gente no es de negociar acuerdos; es de que el régimen los desmonte y sigue cumpliéndole a transnacionales acabadoras del medio ambiente, la economía y soberanía nacional con los TLC y las siete bases militares gringas en Colombia

Le cumple, al empresariado y capitalismo salvaje, que paga salarios de hambre y a los principales corruptos de mi país, sentados en el Congreso de la República, con buenos honorarios mes para no hacer nada; con las industrias de ataúdes, de cementerios, etc, etc…

No cumple su palabra

No cumple su palabra, como era previsible y sin ser “brujo” ni cabalero de cafetín barato, siempre dudé en la palabra de ese “nobel de paz” y no por su linaje que no condena a nadie, sino su arrogancia para concertar soluciones con la sociedad en general, particularmente que beneficien a estratos 1, 2, y 3; como lo a demostrado con el abuso de poder y prepotencia en todas las jornadas de lucha como la de las mingas campesinas e indígenas,; de los educadores, en fin de todos los sectores sociales que reclaman sus derechos; la respuesta es la misma y sin basilar: Represión y más represión hasta disolverles al instante con gases, garrote y tiros “accidentales” que dejan muertos por lado y lado, distinto a cuando las marchas “reivindicativas” son los de la falsa oposición

No cumple su “palabra” ni su firma en el Acuerdo de Paz, toda vez que en lo corrido del año 2017, según datos, son más de medio centenar de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados; un alto número de los mismos, en las cárceles judicializándoseles por cosas distintas a su ejercicio como tal; porque en Colombia no se cuenta con la fortuna de los Venezolanos que marchan contra el gobierno, cuando quieren, por donde quieren, hacen actos vandálicos y de terrorismo; que si fuera en Colombia, esas marchitas no durarían n una hora, y los arrestados a pagar cana como “terrorista” no como luchador social o similar, mientras que otros terminarían desaparecidos, muertos o en el exilio.

La coartada del faltón del régimen de Santos..

En medio de esas independencias de los poderes; particularmente los del legislativo y judicial, hacen según su discrecionalidad lo que “deben hacer” sin importar que el ejecutivo “empeño su palabra y su firma” en un Acuerdo de Paz con las Farc-Ep y así al mejor estilo de Pilatos moderno, se lava las manos cochinas también, y para los que no se enteraron de los hechos por lo cual le digo manos cochinas, les pongo en contexto, informándoles por lo menos un episodio cuando era Ministro de la Defensa ese “nobel de paz”! en Colombia, se implementó los falsos positivos, donde asesinaban, uniformaban y cargaban con armamento militar a indefensos ciudadanos, como el caso en Soacha C/ca.

Ya se avizoraba…

Todo eso se veía venir, con los antecedentes propios des principios del siglo pasado narrado a nuestro estilo en CLARIN de Colombia “Colombia. Ya refrendado el acuerdo de paz; vamos por el gobierno de transición y algo mas” [ 5 ] y recientemente cuando pregunté: “¿Dejar y entregar las armas?” [ 6 ] ; sin embargo hay quienes afirman que “el compañero Santos, es de palabra y nos va a cumplir”

Ante estos acontecimientos, aparece un trino del Comandante de las Farc-ep Rodrigo Londoño: “@TimoFarc Ante las decisiones de la Corte, todas las zonas y puntos de Transición y Normalización entrarán en Asamblea Permanente. #NoNosEnredenLaPaz

Estarán de plácemes los enemigos de la paz, y no es para menos, porque solo la “industria” de la violencia, les genera grandes réditos que trabajando honradamente no conseguirían en mil vidas; al igual que el falso “nobel de paz”, porque ahora sin sonrojarse una vez mas; mirando a la cara de la contraparte, les va a decir: “yo quiero cumplir, pero la cuestión es las Altas Cortes”; cosa que hasta este apartado rincón, llega el nauseabundo olor como a pacto entere los del poder, para hacerle conejo al Acuerdo de paz.

Así las cosas, podría estarse materializando lo que el Comandante de las Farc-ep Marcos Calarcá me respondió: “Si se mira así como usted lo plantea, pues lo único que queda es agarrar las armas y seguir la guerra” [ 7 ] , pueda ser que no se tenga que dar este paso; pero de darse, es apenas que comprensible.

J. Manuel Arango C.

Director

CLARIN de Colombia

www.clarindecolombia.info

