Colombia. ELN: Cinco noticias falsas recientes

Por Hernando Martínez, ELN Voces

El 9 de enero terminó el Cese al fuego bilateral temporal y nacional, (CFBTN), pactado el 4 de septiembre de 2017, el cual se cumplió en su totalidad por nuestra organización desde el 1 de octubre.

Desde el inicio del CESE las empresas mediáticas han emitido noticias falsas sobre el acuerdo de CFBTN, las que aumentaron a partir del 10 de enero. Veamos algunas.



1.- “El ELN incumplió los compromisos de CFBTN y sus protocolos”

La verdad es que el ELN cumplió en todas sus estructuras. Ninguna estructura del ELN durante el periodo que duró el CFBTN realizó ataques a la infraestructura o acciones ofensivas contra la fuerza pública estatal. Tampoco se realizaron retenciones económicas y ningún soldado o policía cayó en minas ofensivas.

2.- “Se logró el objetivo primordial que era generar alivios humanitarios”

El ELN cometió el homicidio del gobernador indígena Aulio Forastero, asumió la responsabilidad del este grave hecho; pidió perdón a la familia y a la sociedad, hizo reflexión y tomó medidas internas para evitar la repetición. Mientras tanto, el gobierno se negó a que el Mecanismo de Veeduría y Verificación tratara y calificara casos tan graves cometidos por la fuerza pública, como la conocida masacre de Tumaco del 5 de octubre, la muerte de la comunicadora indígena Ifigenia Vásquez en Kokonuco el 7 de octubre, y el homicidio de un campesino en Betoyes por parte del ejército el 29 de octubre.

3.- “El ELN rompió el Cese el 10 de enero”

La verdad es que el Cese estaba pactado desde un principio hasta el 9 de enero. No se logró acordar una prórroga, ni compromiso de no accionar militarmente. Previamente, en los primeros días de enero el ministro de Defensa hizo fuertes amenazas de emprender una ofensiva militar contra el ELN si este no prorrogaba el Cese más allá del 9 de enero; por esto nuestra fuerza prendió las alertas. En particular en el oriente colombiano el gobierno intensificó sus operaciones de copamiento militar del territorio desde diciembre, además de multiplicar las detenciones arbitrarias y cometer el asesinato de un civil, en días anteriores a la finalización del cese; ofensiva que caldeó la situación de conflicto en esos departamentos.

4.- “El Estado cumplió con el Cese al Fuego”

La Fuerza pública no cumplió a cabalidad con no realizar acciones ofensivas. Durante el Cese la Armada Nacional atacó un campamento del ELN el 27 de octubre en Juradó Chocó, donde nuestra fuerza evadió el ataque para evitar enfrentamientos. Y el 30 de octubre el Ejercitó nos atacó otro campamento en el Carmen Norte de Santander. Acciones que rechazamos, pero que no nos llevaron a romper el cese ni a retirarnos de la mesa de conversaciones.

5.- “Mejoró la situación humanitaria para las comunidades y organizaciones sociales”

En los Acuerdos, el gobierno se comprometió a mejorar el sistema de alertas tempranas, apenas emitieron un decreto para que se actué con prontitud ante las amenazas. En la práctica, no hubo resultados positivos en tanto que durante el Cese aumentaron las amenazas, asesinatos a los líderes y comunidades. Además, se manifestó la actitud cínica de altos funcionarios, como el ministro de Guerra, quien aseguró en los medios que dichas muertes ocurrieron por “líos de faldas”.

Podemos concluir que propagar noticias falsas es parte de una estrategia comunicacional del régimen y las grandes empresas de comunicación, con lo que no se contribuye a la solución política del conflicto, ni al logro de una paz con justicia social.

