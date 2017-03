Colombia. Cinismo Ministerial, y en la derecha. Amenazan a Reporte Colombia

No habían pasado dos días de la realización de la consulta popular en Cajamarca y ya se está conociendo de la lamentable amenaza contra El equipo periodístico de la Revista El Salmón y de Reporte Colombia que desde hace seis meses vienen cubriendo el proceso anti minero más importante del Tolima

Por Radicales Libres y Radio Salmon.

Compartimos el programa radial “Reporte Colombia”, titulado “Cinismo Ministerial, y en la derecha. Amenazan a Reporte Colombia”, que transmitirá este sábado 01 de abril desde “Alternativa Latinoamericana” en Canadá, por el Frente de Medios Comunitarios y Alternativos FEMCAI en México, desde el Blog del Salmon Urbano de la Universidad del Tolima en Colombia, por Tu Radio UT de la Universidad del Tolima, el Anzuelo medios de la Universidad de Ibagué, entre otros, y por otros medios.

El tema de la corrupción en Colombia, involucra a muy buena parte de los que dicen hacer política en este País y que justamente, parte de ellos, de la manera más cínica, han dado por convocar este primero de abril la marcha contra la corrupción, de la cual ya en un pasado programa, informábamos de contera, señalando que escupen para arriba y a la cara les cae. (http://conlaorejaroja.com/con-rabo-de-paja/)

En realidad, este programa está dedicado a la población de Cajamarca en el Departamento del Tolima, protagonista el pasado 26 de marzo de un hecho sin precedentes en el que la corrupción también ha jugado y sigue jugando.

El pasado 26 de marzo la población de Cajamarca finalmente, luego de muchas dilaciones, corrupción, palos en la rueda y problemas, realizo las votaciones de la consulta popular para decir con un apabullante 97% en las urnas, que no quieren la minería de la Anglo Gold Ashanti en su territorio. El resultado de la consulta fue arrasador, 6.296 habitantes de Cajamarca le dijeron contundentemente no a la minería y 76 le dieron el sí, de las 16.312 personas habilitadas para votar. (http://www.elolfato.com/david-vencio-a-goliat-cajamarca-dijo-no-a-la-megamineria/)

La gran incertidumbre era si la consulta iba a alcanzar el umbral de 5.438 votos que le otorgara validez jurídica a la elección. En menos de 40 minutos, la Registraduría entregó los resultados: 6.296 personas participaron de los comicios, de las cuales el 97% eligió la opción de rechazar las actividades mineras en su municipio. Así lo informaba la revista semana.

Por su parte, jóvenes Cajamarcunos, le muestran al mundo a través de este programa, su conciencia y arraigo a su territorio.

No había pasado la alegría por la victoria en Cajamarca y ya German Arce, ministro de minas, en entrevista a Blu Radio el 27 de marzo, soltaba algunas perlitas, como si se tratara del Gerente de la Anglo Gold Ashanti, entre las que destacamos que “6.100 personas no tienen la capacidad de romper el Estado social de derecho” y que “la consulta no tiene la capacidad de afectar un procedimiento administrativo”, enfatizando además que el suelo le pertenece al municipio y el subsuelo al estado. Como quien dice, la consulta popular en Cajamarca, según el ministro, es un simple saludo a la bandera. (http://www.elolfato.com/ministro-de-minas-dice-que-la-consulta-minera-de-cajamarca-no-afectara-a-la-colosa/)

Uno de nuestros invitados a este programa es el investigador y escritor Rafael Sandoval Forero, a quien hemos consultado, para que a partir de sus investigaciones, nos aclare el significado de lo dicho por el ministro de Minas respecto a que el Municipio es el dueño del suelo, y el Estado el dueño del subsuelo.

La consulta popular llevada a cabo el pasado 26 de marzo en Cajamarca es de gran trascendencia para el país y específicamente para sus territorios que se ven amenazados por la locomotora minero energética del señor Santos y que como lo ha Señalado Renzo García del comité ambiental del Tolima a Contagio Radio, el ministro está allanando el camino “para que se desconozca la democracia y la voluntad popular”. (http://www.contagioradio.com/38431-articulo-38431/)

No habían pasado dos días de la realización de la consulta popular en Cajamarca y ya se está conociendo de la lamentable amenaza contra El equipo periodístico de la Revista El Salmón y de Reporte Colombia que desde hace seis meses vienen cubriendo el proceso anti minero más importante del Tolima: La resistencia ambiental en Cajamarca Tolima.

Según denuncias instauradas en la Fiscalía, el jueves 30 de marzo de 2017, siendo las 10:15 de la mañana, mediante una llamada anónima se amenazó de muerte a los mencionados comunicadores por su labor de cubrimiento de la causa ambiental contra La Colosa en el Municipio de Cajamarca, en el Departamento del Tolima. La amenaza fue hecha por un hombre que tenía voz muy seria y acento militar, autonombrándose como “nosotros”, es decir, cada amenaza la hacía en plural, a título grupal, no individual. El hombre advirtió que su grupo, tenía conocimiento de qué hacían, dónde vivían y en que trabajaban, agregando además que no querían ver a los salmones en Cajamarca y ni siguiera escribiendo contra la Mina en la Revista, o de lo contrario, accionarían.

Esta amenaza se suma al sospechoso “robo” del móvil del “Salmon Urbano” con dos Sim Card, en las que estaban configurados el whatsApp, Facebook y cuenta gmail de la Revista El Salmón.

También se ha conocido que a miembros del comité ambiental y a otras personas les llego a su celular un pantallazo en el que se amenaza de muerte a un grupo de personas: seguidamente transcribimos el mensaje tal cual llego a uno de los amenazados: (…. Hpts guerrillos, d los comités ambientales, ut, marcha patriotk, crit, congres puebls demas farianos de supuests activistas d derechos umanos y ambiantalistas, no los keremos ver en cajamarca ni en ningun lado jodiendo oponiendose al desarrollo d nuestras regiones lns vamos es a quebrar. Atte aguilas negrs AUC…….) (http://www.elsalmon.co/2017/03/amenazas-de-muerte-contra-periodistas.html)

Este es el precio que se paga en Colombia por la defensa del medio ambiente y del territorio, que dada la situación de amenazas y asesinatos de parte de los paramilitares que continúan en ejecución en diversas partes del territorio colombiano, no podemos pasar por alto, denunciándolo a través de este medio. (http://www.elsalmon.co/2017/03/amenazas-de-muerte-contra-periodistas.html) Por ello el equipo de “Radicales Libres” y el programa Reporte Colombia

EXIGIMOS:

Al Estado colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, al Ministerio del Interior y del Derecho, garantizar las medidas necesarias para el ejercicio legítimo de líderes ambientales y comunicadores alternativos y populares.

A la Fiscalía General de la nación investigar los hechos denunciados e informar a las personas y organizaciones interesadas el avance de las investigaciones.

A la Unidad Nacional de Protección, implementar las medidas eficaces y pertinentes para salvaguardar la vida e integridad de las personas incluidas en la amenaza y sus familias y organizaciones.

A la dirección de la Universidad del Tolima, denunciar las violaciones a la libertad de prensa de que son objeto líderes ambientales, estudiantes, egresados y profesores que dirigen la Revista El Salmón.

LLAMAMOS

A la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH y demás organizaciones defensoras de DD.HH., nacionales e internacionales a pronunciarse y exigir al Estado se garantice eficacia en las investigaciones y se proteja la vida e integridad las personas antes mencionadas, sus familias y las organizaciones que lideran o de las que hacen parte.

Y RECUERDEN……

Todos los sábados, “Alternativa Latinoamericana del Canadá” http://alternativalatinoamericana.blogspot.com/ trasmite en español por CFRU 93.3 FM un programa de tres horas. En este espacio podrán escuchar “reporte Colombia”, un programa de 30 minutos sobre diferentes temáticas.

SIGANOS EN: el siguiente enlace de la página de Ivoox, le permitirá descargar y escuchar el audio del programa de “Radicales Libres” que se transmite todos los sábados.

Facebook: Reporte Colombia

https://www.facebook.com/ReporteColombia

Twitter: @ReporteColombia

Visite: en el siguiente enlace, podrá usted también encontrar en la sección “radio”, los respectivos audios de “reporte Colombia”, los cuales también podrán ser descargados y escuchados.

http://mediospopularesdecomunicacion.jimdo.com/

también podrá escuchar y/o descargar el programa en siguiente enlace

http://www.elsalmon.co/

En diferido varias emisiones por

http://femcai.org/

VISITE NUESTRO PODCAST Y SUSCRÍBASE EN:

https://co.ivoox.com/es/s_p2_64405_1.html