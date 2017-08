Cadencias, Decadencias y Otros Actos de Terror en Escenarios Globales e Imperiales

La historia es una buena maestra, pero los humanos somos dados a olvidar el pasado y repetir siempre los mismos errores. A lo largo de las centurias imperios han surgido y desaparecido, dejándonos sus huellas. Tristemente la grandezas de ayer se convierte en la ruinas de hoy.

Mientras el mandamás de un imperio entre en “crisis de poder y ambición” se va quedando sólo y llenando de enemigos entre sus filas… Es la etapa más peligrosa de un imperio en decadencia, pos el ánimo por el WARBISNESS se exacerba.

Una Visión a los Cambios en la Región y los Actos con Banderas del WARBISNESS.

O LO QUE ES LO MESMO…

De las Renuncias a las Decadencias de los Equipos y de los Imperios.

¿El Funcionamiento del Sistema o del Comienzo del Apocalipsis?

Luchadores por la Dignidad y la Defensa de la Vida,

Buscadores de la NETA REVELADA en el Planeta,

CHUSMA UNIVERSAL en Resistencia,

Investigadores y Antropólogos sociales de la

FINCA LA PENSADA.

Donald Trump y Mike Pence, aún quedan del “equipo original” en la CASA BLANCA.

Cadencias, en Escenarios Globales e Imperiales. Pa ciertos temas, la cadencia social, es decir, el ritmo o repetición de determinados fenómenos –en este caso sociales en la historia- pueden sucederse o no con cierta regularidad pero éstos son fatalmente repetibles. La unidad es el tiempo y pa darle sentido poético a este articulado pos repetiré las palabras de CESAR VALLEJO que leí no sé, por ahí: “EL DOLOR HUMANO AUMENTA CADA TREINTA MINUTOS EN UN SEGUNDO” Es decir la poesía me liga con lo que está dislocado de la realidad, la libertad y el deseo y pretende la subjetivación entre la gravedad y el espacio.

En la vida de este mundo neoliberal el ambiente social padece y adolece en los ACTOS SOCIALES de lo que en literatura se ha dicho es la cadencia. Es la proporcionada y grata distribución o combinación de los acentos y de los cortes o pausas, en la prosa o en el verso. Pa relatar lo que es perverso del ACTO SOCIAL, cubriéndolo de justificaciones, hay siempre el interés de una ideología, es decir, el camino que quieren que agarremos los que nos han recetado para vivir, leyes, mandatos y Sistema… Así que LA CADENCIA SOCIAL no es tampoco, un tonema descendente, aunque en realidad llegue al infierno, al que por cierto identifico con el silogismo WARBISNESS. Pero bien pudiera ser la cadencia social UN ACORDE DISONANTE SOBRE OTRO CONSONANTE, si de esto en el tiempo histórico aprendemos.

Así que los imperios se han impuesto con ACTOS DE TERROR, pa luego dejar caer su cultura, sus modos y maneras… y pa entender esto pos LA HISTORIA es la herramienta pa conocer las múltiples visiones e interpretaciones de todos los bandos sociales en conflicto. Pensando en esto pos doy con un texto ANTIGUO que ha sido “modernizado” donde se describe aquello que constituyó la DECADENCIA DEL IMPERIO ROMANO.

Se trata de la traducción de un texto escrito por EDWARD GIBBON entre los años 1776 y 1788 en edición de 6 volúmenes… que han sido un referente de la cultura universal y de los factores descritos por el autor, que ilustran las causas de la decadencia y caída de los imperios. El IMPERIO ROMANO hasta la muerte de MARCO AURELIO, terminándose la era de los Antoninos en el año 180. El IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE en el año 476; el IMPERIO BIZANTINO caído en manos de los turcos en 1458; Muchas han sido las interpretaciones y versiones extensas y abreviadas y la mayor parte de éstas coinciden en que algunos factores bien pueden observarse, con el debido respeto a la época y avance tecnológico, con lo que está pasando EL-MAS-ALLA (del río Bravo), es decir en la Gringolandia de hoy en día.

Sobre el libro de GIBBON, se ha dicho: El libro de Gibbon es un texto profético, que encierra un diagnóstico perfectamente aplicable a lo que está ocurriendo hoy en mi país. Se podría titular Decadencia y caída del Imperio Americano.» Harold Bloom. Abarca trece siglos: desde Trajano hasta la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. Por sus páginas se suceden los más diversos personajes y acontecimientos: Carlomagno, Atila, Mahoma, Tamerlán, las guerras con los pueblos germánicos, el saqueo de Roma, las cruzadas o la difusión del islam. Pero la obra de Gibbon es también, como dijo Borges, un monumento de la literatura inglesa y del arte de narrar. «Recorrer el Decline and Fall es internarse y venturosamente perderse en una populosa novela, cuyos protagonistas son las generaciones humanas.» Jorge Luis Borges.

Hoy recojo algunos puntos de vista de varias y otras versiones, de articulistas e historiadores y comentaré lo que en los MASS MEDIAS se ha dicho sobre este particular… pos sea la DECADENCIA un proceso que puede durar muchos años, “llevándose entre las patas”, a muchos de nuestros países.

Los terrenos peligrosos en temas como estos son la RELIGION, LA POLITICA y el hablar mal de los militares… Pos teniendo cada día mayor CONTROL sobre nuestras vidas, tocar estos renglones torcidos del Sistema nos pone en un dilema muchas veces… hoy día la REPRESION y LO POLICIAL en los Estados llega a los rincones de la intimidad de cualquier miembro de la sociedad… esto bien lo sabemos, a través de la censura, el espionaje y lo que se ha llamado el OJO DEL BIG BRO… la vigilancia fáctica de cada movimiento de cada ciudadano.

Decadencias y Otros Actos de Terror. La mayoría de los autores coinciden en hablar de los IMPERIOS con la metáfora de un organismo, así que las etapas o fases de un imperio son: esta clasificación ya está enfocada a los imperios de la modernidad.

FASE UNO. CRECIMIENTO. Tierras: ganar territorio por “descubrimiento” (demasiado malo para los nativos), o conquista. Fuerza: Comienzo del crecimiento de la fuerza económica y militar. Moneda Dura (metales preciosos, o papel convertible y monedas de metal común convertibles). Gobierno: el gobierno local y central actúa como servidor para proteger los derechos de los ciudadanos. No hay alianzas de enredo con otras naciones. La nueva tierra es regida como una colonia o una parte del país de origen nacional (convirtiéndose en una república soberana puede requerir una revolución). El ejército se compone de voluntarios que protegen sus hogares y familias, sin ejército profesional y permanente. Ética: La mayoría de la gente del gobierno y los ciudadanos son muy trabajadores y honestos. El gobierno es un siervo.

FASE DOS. MADURACION. Terreno: Añadir terrenos contiguos o colonias remotas, por conquista o negociación. Fuerza: convertirse en líder mundial en fuerza económica y militar. La patria recibe las importaciones baratas de las colonias. La moneda se envilece para permitir un mayor gasto público, sin aumentar los impuestos. Gobierno: Crece más fuerte, más corrupto, y actúa como jefe, encargado, niñera, propietario, etc. Los funcionarios electos harán casi cualquier cosa para conservar sus puestos de trabajo. La fuerza es utilizada para administrar otras naciones para imponer / proteger los intereses del Imperio. El gobierno central aumenta el control (superioridad) en funciones locales (ciudad y estado), a menudo sobre la base de su poder para crear dinero para financiar proyectos locales. Un ejército permanente se crea y se compone en su mayoría de reclutas, y arribistas profesionales. Las guerras se vuelven más orientadas a la construcción y defensa del Imperio. Ética: La corrupción y la decadencia crecen debido a la disminución en la responsabilidad personal causada por el estado niñera.

FASE TRES. Decadencia-disminución-fracaso. Tierra: Pierden colonias, o el control de otras naciones, por revolución o liberación voluntaria (debido a los gastos y los disturbios). Fuerza: Ya no es un líder mundial. El poder declina en un 50% o más, especialmente en las materias extrañas. Valor de la moneda falsa colapsa en la compra de energía en un 50% o más. Impago de la deuda (o pagar con billetes de bajo valor). Gobierno: se vuelve débil, más corrupto y desesperado. Los líderes intentan ganar poder (decretos, ley marcial, etc.) para sobrevivir el descontento ciudadano. “Pan y circo” crecen, ahora llamados subvenciones, subsidios, estímulos y prestaciones. El ejército se compone en su mayoría de arribistas profesionales y voluntarios, muchos de los cuales se unen porque no pueden encontrar trabajo en otro lugar. Los estándares son reducidos (antecedentes penales, no-ciudadanos, problemas de salud) para ayudar a la contratación de las guerras del imperio (no para defensa). Crece la utilización de mercenarios y contratistas hacia el 50% o más del total del personal y su lealtad es para con sus Generales (o funcionarios de corporaciones), y su patria original no el país que les paga. Ética: La corrupción y la decadencia están a la orden, tanto en la conducta social como en la del gobierno.

Se produce un fracaso ya sea como:

La nación sobrevive, pero a un nivel reducido de fuerza y ​​calidad de vida (Inglaterra, Francia, Italia, España y Rusia son ejemplos, o Deja de existir debido a la absorción por parte de otras naciones o grupos.

Es naturalmente difícil y está sujeto a muchos factores el poder analizar cada renglón de la vida actual de imperios como el que he nombrado EL-MAS-ALLA (del río Bravo) y pos los autores bien pueden no estar de acuerdo, lo que me hace buscar algunos indicios en LOS PERSONAJES DEL GOBIERNO, citando algunos puntos de vista sobre los problemas, algunos datos fácticos que aunque puedan tener variaciones de los diferentes estudiosos, las cantidades o información resultan similares y suficientes pa hacer notar el punto del asunto.

DATOS SIGNIFICATIVOS del Imperio de EL-MAS-ALLA. Muchos autores coinciden en señalar que el punto de apogeo de los E.U.A. se dio en la década de los 50´s. a partir de ahí, han venido creciendo los problemas y se ha entrado a una ETAPA DECADENTE. Algunos autores señalan los problemas:

E.U.A. tiene poco más de 850 BASES MILITARES distribuidas en casi todo el planeta, por ahí dicen que en 130 países. Lo que significa un alto costo económico, en esos países, no están contentos con la presencia militar amerigringa.

“Las recientes guerras de los Balcanes, Afganistán y las guerras de Irak fueron principalmente acerca de: El control del petróleo (Estados Unidos lo quiere todo, y ningún petróleo fácil barato del Medio Oriente para la India y China); Defensa de Israel. Terrenos bases para controlar el Medio Oriente; Continuación de las ventas de petróleo en euros por parte de Irak e Irán Los Estados Unidos entró / inició todas estas guerras basadas en mentiras de los líderes.”

Otro autor DOUG CASEY, señala que la dificultad del estudio de la DECADENCIA es porque las informaciones se basan en interpretaciones “Eso haría más difícil decir lo que realmente ocurrió hace sólo unos pocos años… olvidarse de la historia antigua. Es por eso que el estudio de la historia es tan tendencioso; por lo que gran parte de ella es “él dijo / ella dijo.”

Los EE.UU. alcanzaron su pico en relación con el mundo, y en cierto modo su pico absoluto, ya en la década de 1950. En 1950, este país producía el 50% del PIB mundial y el 80% de sus vehículos. Ahora se trata de un 21% del PNB mundial y el 5% de sus vehículos.

Poseía dos tercios de las reservas mundiales de oro; ahora que posee un cuarto.

Era, por un amplio margen, el mayor acreedor del mundo, mientras que ahora es el mayor deudor por un amplio margen.

El ingreso del estadounidense promedio era el más alto del mundo; hoy ocupa el octavo lugar, y está resbalando.

“¡Qué vergüenza y despojo de la gente! La confianza y respeto por los Estados Unidos ha disminuido en los ojos de sus ciudadanos y de otras naciones. Esta política contribuyó a la intromisión extranjera 9-11 y terror. El gobierno federal está agarrando un nuevo poder inconstitucional.” Nos dice DAVID REDICK.

Los HOMBRES DEL PODER, Bannon-Trump Trump-Trump…Los extremos del extremo en el ejercicio del poder… Es un hecho real que siempre el más poderoso domina al más débil. Así se forjaron los imperios; la fuerza y poder el económico avasallan al débil, pero tristemente todos estos majestuosos imperios de la antigüedad, sucumbieron por la ambición y la corrupción interna.

Sabemos que detrás del representante del poder están los ASESORES, y éstos, en “representación de los intereses nacionales” son los que mueven las cuerdas y siguieren las políticas al “soberano” del poder. Resultan ser los más “radicales” y alimentan “las ideas y deseos” del mandamás…

Siempre me he preguntado que si la ambición y la locura de los dirigentes de un imperio son la causa de su decadencia, es decir LA CONDICION HUMANA, que además trae otros “regalitos” consigo como la CORRUPCION… pero idealmente soy de los que piensan que no es la condición humana la que hace de nuestros gobernantes unos desgraciados y cabrones mandamases. Este renglón quedará pa la especulación.

Creo que la decadencia puede originarse cuando se da el principio de “Cuanto más numerosas las leyes, más corrupta es la nación”. Roma, en cierta época tenía un complejo laberinto burocrático de leyes, al igual que EL TIO SAM, ambos imperios se vuelven más corruptos al paso del tiempo.

Creo que uno de los factores de crecimiento de un imperio, es EL WARBISNESS, es también al tiempo la causa de su debacle, CHOMSKY dice: “El gobierno de Clinton declaró que Estados Unidos tenía el derecho de utilizar fuerzas militares unilateralmente para asegurar “acceso irrestricto a mercados clave, fuentes de energía y recursos estratégicos”, y que debía tener fuerzas militares “desplegadas con anticipación” en Europa y Asia, “para ayudar a darle forma a lo que la gente opina de nosotros” — no a través de la sutil persuasión, no — y para “actuar de manera determinante en eventos que afectarían nuestros medios de vida y nuestra seguridad”.

Pero “el Sur global, condenaba amargamente “el mal llamado ‘derecho’ de la intervención humanitaria”, reconociéndolo como el viejo “derecho” a la dominación imperial. Y voces más sobrias en Estados Unidos, de miembros de la élite que determinaba las políticas, podían percibir que, para una gran parte del mundo, Estados Unidos se estaba “convirtiendo en la superpotencia forajida”, que era visto como “la mayor amenaza externa contra sus sociedades”… la decadencia continuaba. En la década pasada, se había “perdido” la América del Sur.”

… “durante el gobierno de Obama se han producido algunos cambios significativos. El analista militar Yochi Dreazen señala, en el Atlantic, que la política de Bush era capturar (y torturar) a los sospechosos, mientras que Obama simplemente los asesina, con un veloz incremento en el uso de armamento de terror (aviones no tripulados) y Fuerzas Especiales, que son, muchas de ellas, equipos de exterminio. Las Fuerzas Especiales tienen calendarios de operación en 120 países. Hoy por hoy, las Fuerzas Especiales estadounidenses tienen el mismo número de efectivos que el ejército completo del Canadá; y son, ahora, de hecho, un ejército privado del presidente, asunto que analiza en detalle el periodista de investigación Nick Turse en el website “Tomdispatch”. El equipo que Obama envió para asesinar a Osama bin Laden ya había llevado a cabo más o menos una docena de misiones similares en Paquistán. Como muestran éstos y otros sucesos, si bien la hegemonía está en declive, la ambición de mantenerla no lo está.”

“El poder corporativo ahora se encuentra preocupado de que los extremistas a los que ayudó a llegar a los cargos que hoy ejercen puedan decidir demoler el constructo sobre el que descansan su propia riqueza y sus privilegios, ese poderoso estado-nodriza que sirve a sus intereses.”

Es claro que EL SISTEMA funciona y va de alguna manera picando el ritmo, el rumbo y la DECADENCIA se llevará, repito, a muchos de nuestros países entre las patas! Con miles de muertitos si el loco del gobernante se le ocurre invasiones a Venezuela, más “guerritas” en otras “áreas” de conflicto…

EL EQUIPO TRUMP. Sea pues el ingrediente no la ambición sino la locura distorsionada de un mandamás lo que puede detonar una caída y el fin de un imperio como el de EL-MAS-ALLA, Y bueno habrá que ver el asunto por las muchas renuncias de un equipo de ASESORES que pudiere, si las cosas van “pior” llegar a la disolución de un CONGRUEXO, si los “enemistados gobernantes” pierden el control de sus intereses y sometidos.

Entre TATO DISTRACTOR O FAKE NEWS, pocos han considerado las consecuencias de las RENUNCIAS DEL EQUIPO DE ASESORES… en la foto sólo los “DOS PATRONES” son de equipo que llegó en las elecciones al poder, he señalado en su oportunidad que los que ahora quedan y están son “inclinados por el uso de la fuerza”… ver mi articulado El ENDURECIMIENTO de los Equipos del WARBISNESS en LA REGION por ejemplo pa saber la tendencia política que podrá esperarse del señor John Kelly.

Dicen las lenguas de la información de EL-MAS-ALLA con respecto a la última renuncia de la semana pasada del ASESOR BANNON, con motivo de la radicalización en contra de grupos específicos, es decir de aquellos que se rebelan y que se convierten Y LOS CONVIERTEN en ENEMIGOS DEL MUNDO: “Bannon, the right-wing provocateur who used to run the Breitbart website, inveighed on radio in 2010 that “Islam is not a religion of peace; Islam is a religion of submission.” Baghdadi echoed those sentiments five years later: “Islam was never for a day the religion of peace; Islam is the religion of war.” Algo así como: Bannon, el provocador de derechas que solía dirigir el sitio web de Breitbart, insinuó en la radio en 2010 que “el Islam no es una religión de paz, el Islam es una religión de sumisión”. Baghdadi hizo eco de esos sentimientos cinco años después: “El Islam nunca fue por un día la religión de la paz, el Islam es la religión de la guerra”.

EL ASESOR BANNON estará ahora en LA OPOSICION desde afuera del EQUIPO, con poder y pa joder… creo que estas señales confirman también una DECADENCIA… y que en esa secuencia lo que va a rifar muy posiblemente es el “recurso del WARBISNESS” y lo que sirve para la expansión de ese imperio será también una causa de su destrucción… ver los recientes y crecientes EVENTOS de VIOLENCIAS de muerte provocada en el seno de la sociedad amerigringa. “Por esto y por su pasado como jefe de Breitbart News, un sitio de internet que se describe (Bannon) como una plataforma para el ala de ultra derecha “alt-right”, los críticos lo han acusado de fomentar ideas antisemitas y de supremacía blanca.

Pa terminar. La reflexionada que propongo es que si se está dando una DECADENCIA, que la cadencia de los ACTOS SOCIALES tardará en explosionar dentro de todavía algunos años, tal vez sea un proceso muuuuuuy largo, doloroso y sin garantía que surja “algo mejor” dado que el peligro nuclear es algo que no se debe descartar, aunque deseo que sea una probabilidad lejana.

Lo que sí se puede empezar a reforzar son las ideas y movimientos locales, nacionales, en contra del Sistema, de la imposición que día a día desde ARRIBOTA nos andan recetando. Que si la bronca de la ruptura del EQUIPO DE ASESORES se debe a chismes “menores” si se puede señalar que es síntoma de un gobierno tambaleado, pos las versiones correrán en todos sentidos… “Pero, “el deseo de Bannon de darse crédito por esa victoria” puede haber sido lo que determinó su salida de la Casa Blanca.”

Para mí es muy significativo que en el presente CORTO TIEMPO las renuncias se hayan dado como lluvia sobre mojado: Anthony Scaramucci, director de comunicaciones – 31 de julio; Reince Priebus, jefe de gabinete – 28 de julio; Sean Spicer, secretario de prensa – 21 de julio; Mike Dubke, director de comunicaciones, 30 de mayo; James Comey, director del FBI – 9 de mayo; Michael Flynn, asesor de seguridad nacional – 14 de febrero. Pos apenas comienza el periodo presidencial… Imaginen lo que aún nos falta por ver.

El tema es denso y el calor político GLOBAL muy intenso, y pos va a ser LUNES y en mi MEXIQUE-RANCHO decimos que “ni las gallinas ponen” así que pos mientras la piensan…pueden repetir en voz baja o de plano gritar pa desahogarse mí…

AAAAAAAAAAAAAAAAADIOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSILVER!!

