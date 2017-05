Boicot …Boicot … Boicot … a Coca Cola

Por Espartanas de Coca-Cola

Una sentencia firme por vulneración de los Derechos Fundamentales “la huelga”, que se tiene que cumplir en sus términos como es el criterio del Tribunal Constitucional, ¿por qué no se hace?, ¿quien se beneficia y está detrás al margen de Coca Cola?

Aquí estamos después de más de 3 años sin rendirnos, con un par, con la cabeza muy alta.

Si, ha pasado todo este tiempo, después de una lucha ejemplar, titánica y con una sentencia firme que Coca Cola sigue sin cumplir, una sentencia avalada por el Tribunal Supremo, ¿Qué está pasando?.

¿Por qué? no se cumple una sentencia firme, ¿Por qué Modifican la sentencia?.

Estamos sin la Tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, ¿en manos de quien estamos en este País?, la legalidad y condición material para el cumplimiento de la sentencia en Fuenlabrada era posible a fecha de la ejecución judicial, porque se argumentó judicialmente lo contrario, ¿tendrá algo que ver la Trama actual que nos inunda estos días en los medios de comunicación con gobernantes corruptos?, donde las raíces llega a los órganos judiciales, ¿en manos de quién estamos?

Una trama y sus aliados que se están vengando de sus trabajadores por luchar y haber ganado a la todopoderosa multinacional Coca Cola y ser un ejemplo de lucha internacionalmente.

Ya nos conoces Coca Cola, somos #Espartanas, ni nos ponemos de rodillas, ni nos vendemos.

Tiene que quedar claro lo que está pasando, ¿no os parece que hemos tenido suficiente?, maltrato, persecuciones, vejaciones, palizas, detenciones y humillaciones para que dejéis de jugar con la vida de los que se han dejado todo por vuestros beneficios y valores de acciones y vuestras empresas.

Tener la seguridad de que os sacaremos las vergüenzas en Estrasburgo o con la sociedad, porque la justicia no es igual para todos, lo sabemos, pero está en juego vuestro monopolio y vuestro dinero.

Personalmente, ¿por qué no?, lo voy a decir, nos ha tocado vivir situaciones difíciles, detenciones, chantajes, juicios,……. y lo que quede todavía, que afrontaremos como siempre lo hemos hecho, con tranquilidad y la verdad por delante, pero también con preocupación de no saber con quién te vas a encontrar cuando el poderoso pierde todas sus herramientas y batallas con los de abajo, me refiero a lo que hace Coca Cola con paramilitares fuera de Europa, esto sirva como denuncia previa y quede escrito por si hay que señalar en un futuro.

Aprovecho para dar las gracias a las fuerzas políticas, colectivos, periodistas, medios de comunicación gente de la sociedad de la calle, gente anónima, Tuiteros que nos ayudan a diario a denunciar y difundir nuestro conflicto, ya que los grandes medios de comunicación de nuestro País a través del dinero se han olvidado de contar y decir la verdad, así como el sufrimiento que estamos viviendo.

Orgullosa de esta lucha y con la conciencia tranquila, #Espartana que aún bloqueada un día en Twitter por Coca Cola y sus aliados por ser incomoda y denunciar la realidad, renació con más fuerza para crecer y quedarse, no vine para pasar un tiempo en las redes, vine para quedarme definitivamente en ellas y ser azote de las injusticias sociales.

Boicot …Boicot … Boicot … a Coca Cola