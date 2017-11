Barcelona denegará la ocupación de la vía pública a manifestaciones de extrema derecha (cast/cat)

Esto no impedirá las manifestaciones, que sólo las puede prohibir Interior, pero sí impedirá la instalación de tarimas y pantallas gigantes

Esta decisión no impedirá las manifestaciones, que sólo las puede prohibir el departamento de Interior de la Generalitat, pero sí las dificultará porque no podrán instalar tarimas o pantallas gigantes en la calle, porque el Ayuntamiento no les dará permisos.

La comissió de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona ha decidit aquest dimecres no atorgar més permisos d’ocupació de la via pública per a manifestacions convocades per organitzacions d’extrema dreta. Era una proposició de la CUP que ha rebut el suport de Barcelona en Comú, el Grup Demòcrata, ERC, el PSC, la mateixa CUP i el regidor no adscrit.

Aquesta decisió no impedirà les manifestacions, perquè només les pot prohibir el departament d’Interior de la Generalitat, però sí que les dificultarà perquè no podran instal·lar tarimes o pantalles gegants al carrer, perquè l’Ajuntament no els donarà permisos.

L’Ajuntament també hi intervé fent un informe de mobilitat i de viabilitat de l’itinerari. La proposició aprovada també insta l’ajuntament a personar-se com a acusació particular en les agressions feixistes que hi ha hagut i que hi pugui haver.

PPC i Ciutadans, en contra

En contra hi han votat el PPC i Ciutadans. Carina Mejías, regidora d’aquest partit, ha dit que tant ells com Societat Civil Catalana, organitzadora de la majoria de manifestacions a favor de la unitat d’Espanya a Barcelona, també condemnen els incidents violents.