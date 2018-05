Acercar-convivir, una iniciativa de Madrid con mirada vasca

Con la disolución unilateral de ETA culmina un proceso de abandono de la violencia que ha madurado durante los últimos siete años en Euskadi.

Por Iniciativa Acercar-Convivir Madrid

Ahora toca reconstruir la convivencia, sobre la base del profundo respeto a los Derechos Humanos. Esa es la idea motor de AcercarConvivir que se presenta el próximo jueves 24 de mayo en Madrid.

Acercar-Convivir es una iniciativa impulsada por personas de diferentes ámbitos sociales de Madrid y otros puntos del estado, que quieren contribuir activamente al debate abierto y al impulso de las medidas necesarias para hacer realidad un futuro de convivencia.

Como declaración de intenciones, hacen suyas las palabras de Rosa Rodero y Ane Muguruza: “No queremos que en nuestro nombre, o en nombre del inmenso sufrimiento que la violencia nos generó, nadie intente poner voz a nuestro dolor, tratando de aportar más confrontación y sufrimiento al ya padecido por cientos de personas en nuestro país. Compartimos la necesidad de remover todos los obstáculos que impiden poner fin a los sufrimientos que producen el alejamiento, el mantenimiento en prisión de personas gravemente enfermas y la legislación de carácter excepcional que posibilita cadenas perpetuas encubiertas”.

Las personas presas no pueden ser mantenidas al margen de lo establecido por la Carta Internacional de los Derechos Humanos: cumplir la condena en una prisión cercana, excarcelación en caso de enfermedad grave, aplicación de los beneficios penitenciarios que contempla la ley (no acumulación de penas, tercer grado), etc.

Desean acabar con las políticas de excepción que padecen las presas y presos vascos, y así acabar con el castigo extraordinario impuesto a familiares y allegados, que no han cometido ningún delito, y se ven forzados a realizar miles de kilómetros para poder comunicar apenas unos minutos con los suyos.

La presentación de la Iniciativa Acercar-Convivir será el próximo jueves 24 de mayo a las 19:00 horas en la Euskal Etxea de Madrid, calle Jovellanos nª 3.

Es tiempo de paz, de encuentro y de convivencia. Iniciativa Acercar-Convivir Madrid