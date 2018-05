15Mparato ante la decisión del Juez del caso Bankia, Fernando Andreu, de archivar investigación por las preferentes de Caja Madrid

Por 15Mparato

Al contrario que la pieza de salida a bolsa que ya está lista para juicio oral o la de tarjetas black en las que hemos conseguido condenas de cárcel para Rato y compañía, la pieza de las preferentes llevaba parada años. Es un ejemplo de como más que nunca es necesaria la atención de toda la ciudadanía para conseguir que no puedan también cerrar en falso el caso Bankia en el juicio oral que ahora empieza o que el Supremo evite la entrada en prisión de Rato la próma semana.

Llegó la noticia de que el Juez del caso Bankia, Fernando Andreu, archiva la investigación por las preferentes de Caja Madrid al no poderse acreditar el “engaño”.

Recordamos que lo que se estaba investigando no era el engaño a particulares, algo que quedó ya sobradamente probado en el Supremo cuando conseguimos que los preferentistas estafados por Bankia recuperasen su dinero https://15mparato.wordpress.com/2016/03/01/15mparato-preferentes-sentencia-supremo/ si no la responsabilidad penal de la cúpila de Bankia por el diseño de las preferentes.

El trabajo del fiscal para conseguir cerrar la pieza ha sido arduo. El juez le da la razón y considera que

“no ha quedado acreditado que Caja Madrid emitiera participaciones preferentes con el objeto de engañar a los inversores de forma global a sabiendas de que no iban a recuperar su inversión”. “tampoco se ha acreditado ni vía testifical ni documental que los comerciales de la entidad recibieran instrucciones para comercializar el producto entre los inversores más inadecuados de manera que se viniera a contradecir lo expuesto en los contratos”

Estas son las pruebas que aportamos gracias a la colaboración de la ciudadanía y que demostraban precisamente lo contrario:

Aquí los correos de Blesa que hicimos llegar a la prensa en los que se habla de las preferentes

http://correosdeblesa.com/search/?q=preferentes

Aquí el Informe CNMV que conseguimos tras meses de peticiones y permitió abrir las reclamaciones por lo civil a preferentistas y con el que demostramos que las preferentes eran una estafa

https://15mparato.files.wordpress.com/2015/05/cnmv-preferentes.pdf

https://15mparato.wordpress.com/2013/10/10/noensenaralosclienteslaspruebasdelaestafapreferentes/

https://15mparato.files.wordpress.com/2014/10/10-no-ensec3b1ar.png

La prueba con la que demostramos que SOLO se vendieron a familias (nunca a expertos, grandes inversores, etc…) contrariamente a lo que dictaba la ley

https://15mparato.files.wordpress.com/2013/09/cce00000.pdf

Nuestro escrito presentando la filtración en el juez

https://15mparato.files.wordpress.com/2013/09/porcentajes-11-9-2013.doc

Las pruebas con la que demostramos cómo se estafaba a familias, PYMES y Ahorradores a partir de una filtración de trabajadores de Caja Madrid- Manual de estafa: “No enseñar a los clientes”

https://15mparato.files.wordpress.com/2013/10/16-no-ensec3b1ar-a-los-clientes-argumentos-de-venta-definitivos.pdf

Plan provincial de venta, órdenes y argumentos, datos de clientes https://15mparato.files.wordpress.com/2013/10/14-documento-de-marketing-propuesto.pdf

Argumentos provisionales que debían utilizar los comerciales y que demuestra que mentían al vender preferentes

https://15mparato.files.wordpress.com/2013/10/15-argumentos-de-venta-propuestos.pdf https://15mparato.files.wordpress.com/2014/05/documentos-1-a-6.pdf

¿A quién benefició la estafa de las preferentes?

https://15mparato.wordpress.com/2014/05/20/pruebas-estafa-preferentes/

¿A dónde fue a parar el dinero de las preferentes?

Las pruebas:

https://15mparato.files.wordpress.com/2014/05/documentos-1-a-6.pdf

El escrito:

https://15mparato.files.wordpress.com/2014/05/para-divulgacion-e-instruccion-de-los-interesdos.pdf

Al contrario que la pieza de salida a bolsa que ya esta lista para juicio oral o la de tarjetas black en las que hemos conseguido condenas de carcel para rato y compañia, la pieza de las preferentes llevaba parada años. Es un ejemplo como mas que nunca es necesaria la atencion de toda la ciudadania para conseguir que no puedan tambien cerrar en falso el caso bankia en el juicio oral que ahora empieza o que el supremo evite la entrada en prision de rato la proxima semana.

Seguimos.